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Настоящее фото товара Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный
25 оценок
2 69020
3 340 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный - фото 1Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный - фото 2Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный - фото 3Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный - фото 4Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный - фото 5Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный - фото 6Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный - фото 7Стул с пюпитром - видеообзор от ChiedoCover - видео 8
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Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный

Артикул: CH-000-572
25 оценок
Основные характеристики
  • Ширина410 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Стул Хит 20мм, алюминиевый каркас, серебро, синий жаккард от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стулья Хит — универсальная модель, которая прекрасно подходит для банкетного зала, а также кафе и ресторана. Эти стулья имеют металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Оснащенный эргономичными подлокотниками, он обеспечивает поддержку и комфорт во время длительных мероприятий. Стул оборудован удобным пюпитром, что делает его идеальным для ученических аудиторий, лекционных залов или конференций. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный, европейский дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.

Цена на стул зависит от материала пюпитра. Итоговая стоимость уточняется менеджером.

Пюпитры отправляются отдельно от пачки стула в коробках.

Стопируется по 9 штук

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Профиль каркаса20 мм
  • Вес8.5 кг
  • Толщина стенки каркаса1.2 мм
  • Максимальная нагрузка140 кг
  • НаполнительEL
  • Материал каркасасталь, 1,2 мм
  • Цветкрасный
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкашенилл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа
Варианты обивкиВарианты каркасаХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный - каркас в цвете ШампаньШампань
Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный - каркас в цвете БронзаБронза
Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный - каркас в цвете ТитанТитан
Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный - каркас в цвете СереброСеребро
Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты каркаса - Покрытие пюпитра

Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный - каркас в цвете ВенгеВенге
Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный - каркас в цвете ОрехОрех
Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный - каркас в цвете БукБук
Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный - каркас в цвете ВишняВишня
Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный - каркас в цвете СерыйСерый
Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный - каркас в цвете БелыйБелый
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