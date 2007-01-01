Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стул Lene, вращающийся, бежевый
Стул Lene, вращающийся, бежевый
9 оценок
11 990
Стул Lene, вращающийся, бежевый
NEW

Стул Lene, вращающийся, бежевый

Артикул: CH-079-948
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота880 мм
  • Ширина сиденья410 мм
Характеристики товара

Описание

Дизайн, который говорит сам за себя; это лаконичное воплощение современного комфорта. Утончённые формы, глубокая посадка и выразительный силуэт делают его идеальным выбором как для домашнего интерьера, так и для стильных общественных пространств. Модель представлена в универсальном бежевом цвете и легко впишется в интерьер в скандинавском, минималистичном или эклектичном стиле.Ткань создана для уюта Сиденье и высокая спинка обиты тканью шенилл ; приятной на ощупь, с выразительной текстурой и устойчивостью к истиранию. Материал не только создаёт ощущение мягкости и тепла, но и легко поддаётся уходу. Стеганые детали добавляют объёма и подчёркивают визуальную лёгкость модели.Вращение с эффектом возврата Фишка этого стула ; поворотно-возвратный механизм на 180°, который обеспечивает свободу движений и автоматически возвращает стул в исходное положение. Это особенно удобно в обеденной зоне или на террасе: стул всегда остаётся на своём месте без необходимости поправлять его вручную.Устойчивость и надёжность Четыре устойчивые металлические ножки в матовом чёрном цвете создают надёжную опору. Конструкция выдерживает нагрузку до 120 кг, обеспечивая стабильность и долговечность. Отсутствие подлокотников делает модель визуально лёгкой и компактной, а также упрощает посадку за стол.Идеален для:Кухни, столовой, балкона, террасы, кафе, дачи или апартаментов с открытым пространством.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота880 мм
  • Ширина сиденья410 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес9.1 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяшенилл
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки630 мм
  • Высота упаковки550 мм
  • Глубина упаковки510 мм
  • Вес упаковки10.30 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет
