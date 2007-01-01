Характеристики товара
Описание
Современный полубарный стул в мягкой обивке из велюра без подлокотников.
Ножки черные, изготовлены из металла. Удобная форма сиденья, поддерживающая спинка. Лаконичный дизайн стульев подойдет к практически в любой интерьер.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина500 мм
- Высота1015 мм
- Ширина сиденья320 мм
- Глубина сиденья390 мм
- Высота до сиденья650 мм
- Вес6.7 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки650 мм
- Высота упаковки560 мм
- Глубина упаковки600 мм
- Вес упаковки14.7 кг
- Объём упаковки0.22 м3
- Габариты упаковки для логистики650
- Изделия стопируютсяНет