Стул полубарный Флекс велюр серый
8 490 ₽12 990 ₽
1 коробка / 2 шт.
Габариты: 65*56*60
Вес брутто: 14,700
Объем: 0,210
Стул Кантри
Стул Кроссбэк с патиной черный
Стул Кроссбэк с желтой подушкой
Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая
Стул Кроссбэк, венге, патина белая
Кресло пластиковое Cross XL, черный
Стул пластиковый Cross, черный
Стул полубарный Марсель велюр черный
Стул полубарный Марсель велюр зеленый
Стул-кресло Венское с подушкой
Барный стул Невада винтажный мокко
Стул барный Фокс 75 красный
Стул барный Фокс 75 белый
Стул Кроссбэк с подлокотниками белый
Стул Цезарь-б