Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Lene, вращающийся, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Lene, вращающийся, серый
14 оценок
11 990
Товар в корзине. Перейти
Стул Lene, вращающийся, серый - фото 1Стул Lene, вращающийся, серый - фото 2Стул Lene, вращающийся, серый - фото 3Стул Lene, вращающийся, серый - фото 4Стул Lene, вращающийся, серый - фото 5

Стул Lene, вращающийся, серый

Артикул: CH-079-949
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота880 мм
  • Ширина сиденья410 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Тони, гобелен синие Совы
Фотография товара Стул Тони, гобелен синие Совы от компании ChiedoCover.
Следующий Полукресло Gucci, велюр Remy 83, каркас металл
Фотография товара Полукресло Gucci, велюр Remy 83, каркас металл от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Дизайн, который говорит сам за себя; это лаконичное воплощение современного комфорта. Утончённые формы, глубокая посадка и выразительный силуэт делают его идеальным выбором как для домашнего интерьера, так и для стильных общественных пространств. Модель представлена в универсальном бежевом цвете и легко впишется в интерьер в скандинавском, минималистичном или эклектичном стиле.Ткань создана для уюта Сиденье и высокая спинка обиты тканью шенилл ; приятной на ощупь, с выразительной текстурой и устойчивостью к истиранию. Материал не только создаёт ощущение мягкости и тепла, но и легко поддаётся уходу. Стеганые детали добавляют объёма и подчёркивают визуальную лёгкость модели.Вращение с эффектом возврата Фишка этого стула ; поворотно-возвратный механизм на 180°, который обеспечивает свободу движений и автоматически возвращает стул в исходное положение. Это особенно удобно в обеденной зоне или на террасе: стул всегда остаётся на своём месте без необходимости поправлять его вручную.Устойчивость и надёжность Четыре устойчивые металлические ножки в матовом чёрном цвете создают надёжную опору. Конструкция выдерживает нагрузку до 120 кг, обеспечивая стабильность и долговечность. Отсутствие подлокотников делает модель визуально лёгкой и компактной, а также упрощает посадку за стол.Идеален для:Кухни, столовой, балкона, террасы, кафе, дачи или апартаментов с открытым пространством.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота880 мм
  • Ширина сиденья410 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес9.1 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяшенилл
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки630 мм
  • Высота упаковки550 мм
  • Глубина упаковки510 мм
  • Вес упаковки10.30 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Кресло Декстер травяной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Декстер травяной, произведённого компанией ChiedoCover
от13 99047
25 990 ₽Оптовая цена

Кресло Декстер травяной

92
В корзине
Распродажа
Фотография товара стул Safir, Elegancia/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара стул Safir, Elegancia/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29033
9 290 ₽

стул Safir, Elegancia/ черный каркас

48
В корзине
Фотография товара Стул Halmar Karnaval, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Halmar Karnaval, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890
Оптовая цена

Стул Halmar Karnaval, бежевый

63
В корзине
Настоящее фото товара Стул Копенгаген темно-синий бархат ножки под темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Стул Копенгаген темно-синий бархат ножки под темное дерево

56
В корзине
Фотография товара Стул Kora, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kora, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена

Стул Kora, бежевый

73
В наличии 30 шт.
В корзине
Фотография товара Стул барный Bit Экокожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Bit Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стул барный Bit Экокожа Черный

6
В наличии 7 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Hans светло-серый, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Hans светло-серый, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от25 790
Оптовая цена

Стул Hans светло-серый, коричневый

5
В наличии 2 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Karl светло-серый, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Karl светло-серый, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от25 390
Оптовая цена

Стул Karl светло-серый, коричневый

11
В наличии 4 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Скай профиль, велюр Mustard, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Скай профиль, велюр Mustard, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Стул Скай профиль, велюр Mustard, каркас черный

14
В наличии 10 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стул Terra Bar cross square, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена

Стул Terra Bar cross square, бежевый

10
В наличии 43 шт.
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кресло Диего плетеное из роупа, бежевый, каркас светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
52 990
Оптовая цена

Кресло Диего плетеное из роупа, бежевый, каркас светло-серый

11
В корзине
Фотография товара Кресло Лора береза, зеленое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лора береза, зеленое, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена

Кресло Лора береза, зеленое

32
В корзине
Фотография товара Кресло Кордова от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Кордова, произведённого компанией ChiedoCover
62 690
Оптовая цена

Кресло Кордова

6
В корзине
New
Фотография товара Кресло NARA medium, металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло NARA medium, металл, произведённого компанией ChiedoCover
94 690

Кресло NARA medium, металл

6
В наличии 8 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Кресло Heln, фиолетовая рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от45 390
Оптовая цена

Кресло Heln, фиолетовая рогожка

11
В корзине
Фотография товара Кресло офисное Геба V, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Геба V, хром, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
Оптовая цена

Кресло офисное Геба V, хром

12
В корзине
Фотография товара Кресло офисное AL776, ткань, сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное AL776, ткань, сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена

Кресло офисное AL776, ткань, сетка

8
В наличии 149 шт.
В корзине
Фотография товара Кресло Freeman Рондо ПВМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Freeman Рондо ПВМ , произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена

Кресло Freeman Рондо ПВМ

12
В корзине
Настоящее фото товара Кресло поворотное Giros, желтый, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
9 290

Кресло поворотное Giros, желтый, ткань

6
В наличии 9 шт.
В корзине
Фотография товара Кресло офисное Абдал, Хром PU от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Абдал, Хром PU, произведённого компанией ChiedoCover
от24 390
Оптовая цена

Кресло офисное Абдал, Хром PU

7
В корзине

Другие товары из раздела мягкие стулья

Настоящее фото товара Стул Huan II, серый, произведённого компанией ChiedoCover
31 290
Оптовая цена

Стул Huan II, серый

54
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул Kongsberg, изумруд, ножки черно-золотые от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kongsberg, изумруд, ножки черно-золотые, произведённого компанией ChiedoCover
от6 7909
7 390 ₽

Стул Kongsberg, изумруд, ножки черно-золотые

58
В корзине
Фотография товара Барный стул Гарри, белый, с вертикальной отстрочкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Гарри, белый, с вертикальной отстрочкой, произведённого компанией ChiedoCover
от19 690

Барный стул Гарри, белый, с вертикальной отстрочкой

69
В корзине
Фотография товара Стул барный 01, шенилл RAIN watter green, морилка венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный 01, шенилл RAIN watter green, морилка венге, произведённого компанией ChiedoCover
13 490

Стул барный 01, шенилл RAIN watter green, морилка венге

87
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул Аэр, экокожа Ecotex 3021, ножки металл 32*18 RAL 3020 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аэр, экокожа Ecotex 3021, ножки металл 32*18 RAL 3020, произведённого компанией ChiedoCover
3 99015
4 690 ₽

Стул Аэр, экокожа Ecotex 3021, ножки металл 32*18 RAL 3020

8
В корзине
Настоящее фото товара Стул Terra wheel, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
10 690
Оптовая цена

Стул Terra wheel, зеленый

9
В наличии 16 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стул Sierra Wood, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
15 590
Оптовая цена

Стул Sierra Wood, бежевый

6
В корзине
Настоящее фото товара Стул мягкий, серый, велюр, каркас металл, шампань , произведённого компанией ChiedoCover
4 790

Стул мягкий, серый, велюр, каркас металл, шампань

12
В наличии 20 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Else, серый велюр Fjord15, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Else, серый велюр Fjord15, черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 390

Стул Else, серый велюр Fjord15, черный

12
В корзине
New
Настоящее фото товара Стул Stars V.S, каркас белый, кожа белая, произведённого компанией ChiedoCover
12 490

Стул Stars V.S, каркас белый, кожа белая

5
В корзине

Товар в корзине

Стул Lene, вращающийся, серый
Стул Lene, вращающийся, серый
11 990
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кресло Диего плетеное из роупа, бежевый, каркас светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
52 990
Оптовая цена

Кресло Диего плетеное из роупа, бежевый, каркас светло-серый

11
В корзине
Фотография товара Кресло Лора береза, зеленое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лора береза, зеленое, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена

Кресло Лора береза, зеленое

32
В корзине
Фотография товара Кресло Кордова от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Кордова, произведённого компанией ChiedoCover
62 690
Оптовая цена

Кресло Кордова

6
В корзине
New
Фотография товара Кресло NARA medium, металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло NARA medium, металл, произведённого компанией ChiedoCover
94 690

Кресло NARA medium, металл

6
В наличии 8 шт.
В корзине

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Выбор обивки для мягких стульев
Выбор обивки для мягких стульев

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 06.07.2021 Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели
Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели

Забирайте текстиль по выгодным ценам! Предложение ограничено