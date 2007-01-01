Характеристики товара
Описание
Дизайн, который говорит сам за себя; это лаконичное воплощение современного комфорта. Утончённые формы, глубокая посадка и выразительный силуэт делают его идеальным выбором как для домашнего интерьера, так и для стильных общественных пространств. Модель представлена в универсальном бежевом цвете и легко впишется в интерьер в скандинавском, минималистичном или эклектичном стиле.Ткань создана для уюта Сиденье и высокая спинка обиты тканью шенилл ; приятной на ощупь, с выразительной текстурой и устойчивостью к истиранию. Материал не только создаёт ощущение мягкости и тепла, но и легко поддаётся уходу. Стеганые детали добавляют объёма и подчёркивают визуальную лёгкость модели.Вращение с эффектом возврата Фишка этого стула ; поворотно-возвратный механизм на 180°, который обеспечивает свободу движений и автоматически возвращает стул в исходное положение. Это особенно удобно в обеденной зоне или на террасе: стул всегда остаётся на своём месте без необходимости поправлять его вручную.Устойчивость и надёжность Четыре устойчивые металлические ножки в матовом чёрном цвете создают надёжную опору. Конструкция выдерживает нагрузку до 120 кг, обеспечивая стабильность и долговечность. Отсутствие подлокотников делает модель визуально лёгкой и компактной, а также упрощает посадку за стол.Идеален для:Кухни, столовой, балкона, террасы, кафе, дачи или апартаментов с открытым пространством.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина630 мм
- Высота880 мм
- Ширина сиденья410 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Вес9.1 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьяшенилл
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки630 мм
- Высота упаковки550 мм
- Глубина упаковки510 мм
- Вес упаковки10.30 кг
- Объём упаковки0.18 м3
- Изделия стопируютсяНет