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Стул Мареон катания минт / черный матовый

Артикул: CH-035-430
44 оценки
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота790 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Вес12.8 кг
  • Объем0.27 л
  • Материал ножекОкрашенный металл
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияРоссия

Отзывы

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