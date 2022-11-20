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Стул барный Lagos, черный, экокожа

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Характеристики товара

Описание

Стул барный Lagos, черный, экокожа
Материал: экокожа / металл
Цвет: черный / черный
Материал основания: металл
Цвет основания: черный
Ширина, мм: 525
Глубина, мм: 580
Высота, мм: 1000
Высота макс, мм: 1000
Глубина сидения, мм: 360
Высота до сидения макс., мм: 660
Максимальная нагрузка: до 120 кг

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Основные характеристики

  • Высота1000 мм
  • Высота до сиденья660 мм
  • Ширина525 мм
  • Глубина сиденья360 мм
  • Вес6.9 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветчерный
  • Размер упаковки81/54/51 см
  • Страна изготовленияКитай
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