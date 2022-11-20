Характеристики товара
Описание
Стул барный Lagos, черный, экокожа
Материал: экокожа / металл
Цвет: черный / черный
Материал основания: металл
Цвет основания: черный
Ширина, мм: 525
Глубина, мм: 580
Высота, мм: 1000
Высота макс, мм: 1000
Глубина сидения, мм: 360
Высота до сидения макс., мм: 660
Максимальная нагрузка: до 120 кг
Основные характеристики
- Высота1000 мм
- Высота до сиденья660 мм
- Ширина525 мм
- Глубина сиденья360 мм
- Вес6.9 кг
- Материал каркасаметалл
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветчерный
- Размер упаковки81/54/51 см
- Страна изготовленияКитай