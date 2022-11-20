Характеристики товара
Описание
Широкая спинка плавно переходит в удобные подлокотники. Перекрещенные ножки изготовлены из металла и добавляют креслу оригинальности. Для дополнительного комфорта в кресле есть мягкое плотное сиденье. В качестве обивки используется велюр, приятный на ощупь. Металлический каркас добавляет устойчивости и выдерживает нагрузку до 120 кг.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 80*70*48
Вес брутто: 9 кг.
Объем: 0,269
Основные характеристики
- Высота730 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Ширина700 мм
- Глубина660 мм
- Глубина сиденья660 мм
- Вес7 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветоранжевый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки800 мм
- Высота упаковки700 мм
- Глубина упаковки480 мм
- Объём упаковки0.27 м3
- Вес упаковки9 кг