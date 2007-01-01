Характеристики товара
Описание
Кресло Колумбия оранжевое мягкое обивка велюр
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина660 мм
- Глубина700 мм
- Высота750 мм
- Глубина сиденья660 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес7 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаметалл
- Цветоранжевый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки800 мм
- Высота упаковки700 мм
- Глубина упаковки480 мм
- Вес упаковки10.5 кг
- Объём упаковки0.28 м3
- Габариты упаковки для логистики800
- Изделия стопируютсяНет