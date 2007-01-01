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Настоящее фото товара Кресло Колумбия оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Колумбия оранжевый
26 оценок
10 79050
21 490 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Распродажа

Кресло Колумбия оранжевый

Артикул: CH-004-293
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина660 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота750 мм
  • Глубина сиденья660 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Колумбия оранжевое мягкое обивка велюр

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина660 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота750 мм
  • Глубина сиденья660 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес7 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветоранжевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки800 мм
  • Высота упаковки700 мм
  • Глубина упаковки480 мм
  • Вес упаковки10.5 кг
  • Объём упаковки0.28 м3
  • Габариты упаковки для логистики800
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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