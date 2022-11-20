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Кресло Колумбия оранжевый

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Характеристики товара

Описание

Широкая спинка плавно переходит в удобные подлокотники. Перекрещенные ножки изготовлены из металла и добавляют креслу оригинальности. Для дополнительного комфорта в кресле есть мягкое плотное сиденье. В качестве обивки используется велюр, приятный на ощупь. Металлический каркас добавляет устойчивости и выдерживает нагрузку до 120 кг.

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 80*70*48

Вес брутто: 9 кг.

Объем: 0,269

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Основные характеристики

  • Высота730 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Ширина700 мм
  • Глубина660 мм
  • Глубина сиденья660 мм
  • Вес7 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветоранжевый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки800 мм
  • Высота упаковки700 мм
  • Глубина упаковки480 мм
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Вес упаковки9 кг

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