Характеристики товара
Описание
Стул Halmar выполнен из массива бука, что обеспечивает ему надежность и устойчивость. Он не только прекрасно выглядит, но и является очень удобным в использовании.
Стул Halmar имеет относительно небольшой вес, что делает его удобным для перемещения и установки в различных местах. На нем комфортно размещаться, так как он имеет мягкую спинку и сиденье из высокопрочной и качественной ткани. Удобная форма спинки обеспечивает поддержку телу и помогает избежать усталости даже при длительном использовании.
Этот стул станет прекрасным дополнением к любому интерьеру, гармонично сочетаясь с различными элементами декора.
МАССИВ КАРКАСА: бук натуральный
СИДЕНЬЕ: ткань
Можно выбрать цвет покрытия древесины
Изготавливается под заказ
Срок изготовления — 30 дней
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Глубина600 мм
- Высота790 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес6 кг
- Обивкаткань
- Каркасбук
- Цветзеленый, белый
- Страна изготовленияРоссия