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Стул Седа велюр бежевый / белый

Артикул: CH-035-429
39 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота спинки480 мм
  • Вес7.283 кг
  • Объем0.075 л
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияРоссия

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