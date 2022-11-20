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Стул Hank, бежевый

Артикул: CH-050-208
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал обивки - велюр, материал ножек - металл.

Размер упаковки: 48х58х85 см.

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина595 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья455 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Высота спинки390 мм
  • Вес4.8 кг
  • Материалметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветбежевый, черный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки480 мм
  • Высота упаковки580 мм
  • Глубина упаковки850 мм
  • Объём упаковки0.24 м3

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