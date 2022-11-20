Характеристики товара
Описание
Материал обивки - велюр, материал ножек - металл.
Размер упаковки: 48х58х85 см.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина595 мм
- Высота820 мм
- Ширина сиденья455 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Высота спинки390 мм
- Вес4.8 кг
- Материалметалл
- Материал сиденьявелюр
- Цветбежевый, черный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки480 мм
- Высота упаковки580 мм
- Глубина упаковки850 мм
- Объём упаковки0.24 м3