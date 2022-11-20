Характеристики товара
Описание
Стул Логан в велюровой обивке можно использовать в комплекте с обеденным или письменным столом, а также как самостоятельный предмет обстановки. Модель подходит для современных и смешанных интерьеров.
Сидение обтянуто мебельным велюром – приятным на ощупь износостойким, гигроскопичным материалом. Ткань обладает способностью быстро восстанавливать первоначальную форму после механического воздействия или намокания. Обивка на спинке имеет вертикальную стежку в виде веера.
Ножки изготовлены из металла и окрашены в черный цвет.
Высота: 87,00
Высота сиденья: 48,00
Ширина стула: 50,00
Ширина сиденья:47,00
Глубина стула: 50,000
Глубина сиденья: 41,00
1 коробка / 2 шт.
Габариты: 65*56*52
Вес брутто: 16,700
Объем: 0,190
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Высота870 мм
- Глубина500 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Вес6.8 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Цветзеленый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки560 мм
- Высота упаковки650 мм
- Глубина упаковки520 мм
- Объём упаковки0.19 м3
- Вес упаковки16.70 кг