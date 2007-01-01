Характеристики товара
Описание
Стул обеденный Futura — это стильное решение для современных интерьеров. Сочетание гладкой серой экокожи и мягкой текстурированной ткани букле на задней части спинки придаёт модели контрастный и выразительный внешний вид. Такой дизайн делает стул акцентным элементом в обстановке кухни, гостиной, офиса или кафе.
Максимальный комфорт при посадке
Широкое сиденье с наполнителем на основе пружинного блока обеспечивает не только мягкость, но и отличную поддержку тела. Эргономичная форма спинки и высокие подлокотники способствуют расслаблению даже при длительном сидении. Максимальная допустимая нагрузка — 120 кг.
Вращающийся механизм 180° с возвратом
Стул оснащён поворотно-возвратным механизмом, позволяющим поворачиваться на 180° и автоматически возвращаться в исходное положение. Это особенно удобно в зонах с ограниченным пространством и при активном использовании в переговорных, гостиных или обеденных зонах.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина610 мм
- Глубина635 мм
- Высота870 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Материал сиденьяэкокожа, букле
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки630 мм
- Высота упаковки610 мм
- Глубина упаковки570 мм
- Вес упаковки22 кг
- Объём упаковки0.22 м3
- Изделия стопируютсяНет