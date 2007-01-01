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Стул обеденный Futura, серый

Артикул: CH-078-001
9 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул обеденный Futura — это стильное решение для современных интерьеров. Сочетание гладкой серой экокожи и мягкой текстурированной ткани букле на задней части спинки придаёт модели контрастный и выразительный внешний вид. Такой дизайн делает стул акцентным элементом в обстановке кухни, гостиной, офиса или кафе.

Максимальный комфорт при посадке
Широкое сиденье с наполнителем на основе пружинного блока обеспечивает не только мягкость, но и отличную поддержку тела. Эргономичная форма спинки и высокие подлокотники способствуют расслаблению даже при длительном сидении. Максимальная допустимая нагрузка — 120 кг.

Вращающийся механизм 180° с возвратом
Стул оснащён поворотно-возвратным механизмом, позволяющим поворачиваться на 180° и автоматически возвращаться в исходное положение. Это особенно удобно в зонах с ограниченным пространством и при активном использовании в переговорных, гостиных или обеденных зонах.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина635 мм
  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Материал сиденьяэкокожа, букле
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки630 мм
  • Высота упаковки610 мм
  • Глубина упаковки570 мм
  • Вес упаковки22 кг
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Стул обеденный Futura, серый
Стул обеденный Futura, серый
13 990
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