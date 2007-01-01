Характеристики товара
Описание
Стул Technix вращающийся — стильное решение для вашего интерьера.
Материалы и цвета. Сиденье выполнено из качественной рогожки Lumos темно-серого цвета, обеспечивающей приятные тактильные ощущения и современный вид. Черные металлические ножки добавляют модели прочности и устойчивости.
Дизайн и комфорт. Лаконичные линии спинки и сиденья сочетают в себе стиль и эргономику. Вращающаяся конструкция делает стул удобным для работы за компьютером, а отсутствие подлокотников позволяет с легкостью использовать его даже в компактных пространствах.
Прочность и надежность. Стул выдерживает нагрузку до 120 кг, что гарантирует долговечность и безопасность использования. Модель идеально подходит как для дома, так и для коммерческих пространств.
Место использования. Стул Technix станет гармоничным дополнением на кухне, балконе, в кафе или офисе. Его универсальный дизайн легко впишется в современный интерьер, создавая уют и комфорт.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина560 мм
- Высота855 мм
- Высота до сиденья495 мм
- Материал сиденьярогожка
- Материал каркасаметалл
- Цветтемно-серый
Параметры упаковки
- Вес упаковки6.90 кг
- Изделия стопируютсяНет