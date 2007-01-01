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Стул Technix, вращающийся, темно-серый - фото 1Стул Technix, вращающийся, темно-серый - фото 2Стул Technix, вращающийся, темно-серый - фото 3Стул Technix, вращающийся, темно-серый - фото 4Стул Technix, вращающийся, темно-серый - фото 5Стул Technix, вращающийся, темно-серый - фото 6Стул Technix, вращающийся, темно-серый - фото 7
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Стул Technix, вращающийся, темно-серый

Артикул: CH-078-004
6 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Technix вращающийся — стильное решение для вашего интерьера.

Материалы и цвета. Сиденье выполнено из качественной рогожки Lumos темно-серого цвета, обеспечивающей приятные тактильные ощущения и современный вид. Черные металлические ножки добавляют модели прочности и устойчивости.

Дизайн и комфорт. Лаконичные линии спинки и сиденья сочетают в себе стиль и эргономику. Вращающаяся конструкция делает стул удобным для работы за компьютером, а отсутствие подлокотников позволяет с легкостью использовать его даже в компактных пространствах.

Прочность и надежность. Стул выдерживает нагрузку до 120 кг, что гарантирует долговечность и безопасность использования. Модель идеально подходит как для дома, так и для коммерческих пространств.

Место использования. Стул Technix станет гармоничным дополнением на кухне, балконе, в кафе или офисе. Его универсальный дизайн легко впишется в современный интерьер, создавая уют и комфорт.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота855 мм
  • Высота до сиденья495 мм
  • Материал сиденьярогожка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветтемно-серый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки6.90 кг
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Стул Technix, вращающийся, темно-серый
Стул Technix, вращающийся, темно-серый
6 990
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