Характеристики товара
Описание
Стул Artis вращающийся — современный комфорт и стиль.
Материалы и цвета. Стул выполнен из качественной рогожки Artis серого цвета, обеспечивающей приятные тактильные ощущения и современный вид. Черные металлические ножки добавляют модели прочности и устойчивости.
Дизайн и комфорт. Лаконичные формы сиденья и спинки сочетают в себе стиль и эргономику. Спинка украшена аккуратной прострочкой, которая добавляет стулу стильный и современный акцент. Мягкое сиденье и спинка обеспечат комфорт при длительном сидении, создавая атмосферу уюта.
Прочность и надежность. Стул выдерживает нагрузку до 120 кг, что гарантирует его долговечность и безопасность. С весом всего 5,9 кг, стул легко перемещается, сохраняя при этом свою устойчивость и прочность.
Место использования. Модель идеально подходит для кухни, гостиной, кафе или офиса. Его универсальный дизайн с мягким сиденьем и эргономичной спинкой делает его подходящим для различных современных интерьеров, создавая уютный уголок.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина560 мм
- Высота855 мм
- Высота до сиденья495 мм
- Материал сиденьярогожка
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Вес упаковки6.90 кг
- Изделия стопируютсяНет