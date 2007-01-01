Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Родео Бар скуар полубарный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Родео Бар скуар полубарный, серый
13 оценок
9 490
Товар в корзине. Перейти
Стул Родео Бар скуар полубарный, серый - фото 1

Стул Родео Бар скуар полубарный, серый

Артикул: CH-072-217
13 оценок
Основные характеристики
  • Высота до сиденья650 мм
  • Цветсерый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Родео Бар скуар
Фотография товара Стул Родео Бар скуар от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Родео Бар скуар барный
Фотография товара Стул Родео Бар скуар барный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота до сиденья650 мм
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Такер полубарный, черный деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер полубарный, черный деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890

Стул Такер полубарный, черный деревянный

41
Фотография товара Стул барный Такер со встроенной подушкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Такер со встроенной подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
8 190

Стул барный Такер со встроенной подушкой

37
Настоящее фото товара Стул полубарный Бангор, белый/ дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена

Стул полубарный Бангор, белый/ дерево

35
В наличии 50 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Флекс, велюр капучино, 65 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Флекс, велюр капучино, 65 см, произведённого компанией ChiedoCover
от7 8903
8 090 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Флекс, велюр капучино, 65 см

26
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный FRANKFURT, черный, 65 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный FRANKFURT, черный, 65 см, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79044
11 990 ₽Оптовая цена

Стул полубарный FRANKFURT, черный, 65 см

26
В наличии 85 шт.В пути 60 шт.
Фотография товара Барный стул Billy регулируемый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Billy регулируемый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена

Барный стул Billy регулируемый, белый

135
В наличии 38 шт.
Фотография товара Стул Лофт-17 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лофт-17, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790

Стул Лофт-17

46
Фотография товара Барный стул Рин, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Рин, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Барный стул Рин, белый

12
В наличии 1 шт.
Фотография товара Барный стул Рин, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Рин, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Барный стул Рин, черный

7
В наличии 43 шт.
Фотография товара Стул пластиковый полубарный Maya Bar 65, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый полубарный Maya Bar 65, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена

Стул пластиковый полубарный Maya Bar 65, бежевый

9
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела полубарные стулья

Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Realm бежевый, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Realm бежевый, золото, произведённого компанией ChiedoCover
15 99024
20 990 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Realm бежевый, золото

7
Настоящее фото товара Стул полубарный Flair серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
15 290
Оптовая цена

Стул полубарный Flair серый, черный

12
Фотография товара Стул полубарный Flair синий, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Flair синий, хром, произведённого компанией ChiedoCover
15 290
Оптовая цена

Стул полубарный Flair синий, хром

13
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Realm латте, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Realm латте, золото, произведённого компанией ChiedoCover
15 99024
20 990 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Realm латте, золото

15
Настоящее фото товара Стул Терра Бар конус полубарный, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена

Стул Терра Бар конус полубарный, зеленый

11
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Стул Терра Бар скуар полубарный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена

Стул Терра Бар скуар полубарный, синий

7
В наличии 26 шт.
Фотография товара Полубарный стул Элизабет, бежевый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полубарный стул Элизабет, бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена

Полубарный стул Элизабет, бежевый, черный

7
В наличии 33 шт.
Фотография товара Полубарный стул Эмма, черный, светлое дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полубарный стул Эмма, черный, светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890
Оптовая цена

Полубарный стул Эмма, черный, светлое дерево

9
В наличии 45 шт.
Фотография товара Стул СМАЙЛ (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ), черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул СМАЙЛ (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ), черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена

Стул СМАЙЛ (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ), черный

6
Фотография товара Стул полубарный Лукас 3, серый, букле от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Лукас 3, серый, букле, произведённого компанией ChiedoCover
27 390

Стул полубарный Лукас 3, серый, букле

11
В наличии 30 шт.

Товар в корзине

Стул Родео Бар скуар полубарный, серый
Стул Родео Бар скуар полубарный, серый
9 490
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 03.02.2025 Падение цен
Падение цен

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 03.06.2025 Складные стулья Форест
Складные стулья Форест

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 27.06.2025 Пластиковые стулья для фудкортов
Пластиковые стулья для фудкортов

Перейдите, чтобы узнать подробности