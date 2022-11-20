Характеристики товара
Описание
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 67*39,5*58
Вес брутто : 8,8
Объем: 0,153
Основные характеристики
- Высота950 мм
- Высота до сиденья560/460 мм
- Ширина500 мм
- Глубина530 мм
- Вес6.2 кг
- Цветзеленый
- Страна изготовленияКитай
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1 коробка / 1 шт.
Габариты: 67*39,5*58
Вес брутто : 8,8
Объем: 0,153
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