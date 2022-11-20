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Стул офисный Сиана велюр зеленый

13 оценок

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Характеристики товара

Описание

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 67*39,5*58

Вес брутто : 8,8

Объем: 0,153

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Основные характеристики

  • Высота950 мм
  • Высота до сиденья560/460 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина530 мм
  • Вес6.2 кг
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияКитай

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