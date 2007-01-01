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Настоящее фото товара Стул офисный Сиана велюр розовый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул офисный Сиана велюр розовый
26 оценок
7 59053
15 990 ₽
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Стул офисный Сиана велюр розовый - фото 1Стул офисный Сиана велюр розовый - фото 2Стул офисный Сиана велюр розовый - фото 3Стул офисный Сиана велюр розовый - фото 4Стул офисный Сиана велюр розовый - фото 5Стул офисный Сиана велюр розовый - фото 6Стул офисный Сиана велюр розовый - фото 7
Распродажа

Стул офисный Сиана велюр розовый

Артикул: CH-015-799
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина515 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота830 мм
  • Глубина сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Компьютерное кресло офисное Сиана розовый обивка велюр крестовина металл черный механизм регулировки высоты

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина515 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота830 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья460/560 мм
  • Вес6.2 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветрозовый, черный
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки670 мм
  • Высота упаковки395 мм
  • Глубина упаковки580 мм
  • Вес упаковки9 кг
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Габариты упаковки для логистики670
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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