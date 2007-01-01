Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина515 мм
- Глубина460 мм
- Высота830 мм
- Глубина сиденья490 мм
- Высота до сиденья460/560 мм
- Вес6.2 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветрозовый, черный
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки670 мм
- Высота упаковки395 мм
- Глубина упаковки580 мм
- Вес упаковки9 кг
- Объём упаковки0.15 м3
- Габариты упаковки для логистики670
- Изделия стопируютсяНет