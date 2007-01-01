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Настоящее фото товара Valencia CF Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
Valencia CF Экокожа Черный
87 оценок
16 200
Товар в корзине. Перейти
Valencia CF Экокожа Черный - фото 1Valencia CF Экокожа Черный - фото 2Valencia CF Экокожа Черный - фото 3

Valencia CF Экокожа Черный

Артикул: CH-022-043
87 оценок
Основные характеристики
  • Ширина610 мм
  • Высота до сиденья540 мм
  • Вес15.5 кг
  • Допустимая нагрузка120 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Подлокотники - металлические хромированные с накладками из экокожи
Обивка: экокожа
Подлокотники хром
Каркас: немонолитный
Полозья: хром

Вес: 17 кг
Объем: 0,20м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Высота до сиденья540 мм
  • Вес15.5 кг
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки620 мм
  • Высота упаковки380 мм
  • Глубина упаковки900 мм
  • Вес упаковки17.20 кг
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Товар в корзине

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Valencia CF Экокожа Черный
16 200
В корзине

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