Характеристики товара
Описание
Обивка: экокожа / ткань
Подлокотники алюминий
Каркас: немонолитный
Полозья: хром
Вес: 19,3 кг
Объем: 0,20м3
Основные характеристики
- Вес19 кг
- Допустимая нагрузка120 кг
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.26 м3
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Обивка: экокожа / ткань
Подлокотники алюминий
Каркас: немонолитный
Полозья: хром
Вес: 19,3 кг
Объем: 0,20м3
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