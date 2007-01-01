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Настоящее фото товара Drift Full CF Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
Drift Full CF Экокожа Черный
117 оценок
26 330
Товар в корзине. Перейти
Drift Full CF Экокожа Черный - фото 1Drift Full CF Экокожа Черный - фото 2Drift Full CF Экокожа Черный - фото 3

Drift Full CF Экокожа Черный

Артикул: CH-022-041
117 оценок
Основные характеристики
  • Ширина650 мм
  • Высота до сиденья510 мм
  • Вес17 кг
  • Допустимая нагрузка120 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Обивка: экокожа / ткань
Подлокотники алюминий
Каркас: немонолитный
Полозья: хром
Вес: 19,3 кг
Объем: 0,20м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина650 мм
  • Высота до сиденья510 мм
  • Вес17 кг
  • Допустимая нагрузка120 кг

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки780 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Глубина упаковки600 мм
  • Вес упаковки19 кг
  • Объём упаковки0.26 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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