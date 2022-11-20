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Drift Full CF Экокожа Черный

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King CF Экокожа Черный

Характеристики товара

Описание

Обивка: экокожа / ткань
Подлокотники алюминий
Каркас: немонолитный
Полозья: хром
Вес: 19,3 кг
Объем: 0,20м3

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Основные характеристики

  • Вес19 кг
  • Допустимая нагрузка120 кг

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.26 м3

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