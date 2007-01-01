Товар в корзине. Перейти
Стул Тепик, букле серебристый, ножки черные - фото 1Стул Тепик, букле серебристый, ножки черные - фото 2

Стул Тепик, букле серебристый, ножки черные

Артикул: CH-056-715
6 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул с подлокотниками Вайд, каркас Белый, велюр Латте
Фотография товара Стул с подлокотниками Вайд, каркас Белый, велюр Латте от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Kato, бежевый микровелюр, ножки металл
Фотография товара Стул Kato, бежевый микровелюр, ножки металл от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота770 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный, серебряный
  • Обивкабукле

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Мягкий стул Дуглас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкий стул Дуглас, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Мягкий стул Дуглас

75
Фотография товара Стул Бертран лиловый, каркас белая береза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бертран лиловый, каркас белая береза , произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Стул Бертран лиловый, каркас белая береза

34
Фотография товара Полукресло Ува S белый/ золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Ува S белый/ золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от41 890
Оптовая цена

Полукресло Ува S белый/ золотой

48
Фотография товара Кресло Tower, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Tower, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Кресло Tower, розовый

30
Распродажа
Фотография товара Стул Chilli Q Square, аквамарин велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Chilli Q Square, аквамарин велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 09026
5 490 ₽Оптовая цена

Стул Chilli Q Square, аквамарин велюр/ черный каркас

70
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Loogman, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Loogman, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена

Стул Loogman, серый

76
Настоящее фото товара Стул Lola, серый/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от13 490
Оптовая цена

Стул Lola, серый/ черный

55
Распродажа
Фотография товара Стул Чилли черный / темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Чилли черный / темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 79031
6 900 ₽Оптовая цена

Стул Чилли черный / темно-серый

36
В наличии 30 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Brandy, молочный, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Brandy, молочный, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 49026
8 690 ₽Оптовая цена

Стул Brandy, молочный, черный каркас

64
В наличии 6 шт.
Фотография товара Стул барный Smile Grey Экокожа Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Smile Grey Экокожа Серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 000
Оптовая цена

Стул барный Smile Grey Экокожа Серый

5

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Настольная лампа Меридас, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290
Оптовая цена

Настольная лампа Меридас

39
В наличии 10 шт.
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, журавинка белая гладь, 2см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, журавинка белая гладь, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
от460
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, журавинка белая гладь, 2см

41
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Тележка для транспортировки стульев, произведённого компанией ChiedoCover
15 490
Оптовая цена

Тележка для транспортировки стульев

48
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Подушка к стулу Страсбург серая ткань, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Подушка к стулу Страсбург серая ткань

47
В наличии 30 шт.
Фотография товара Чехол 02, спандекс бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 02, спандекс бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от290

Чехол 02, спандекс бирюзовый

44
В наличии 8 шт.
Фотография товара Чехол 02, спандекс, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 02, спандекс, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от290

Чехол 02, спандекс, бежевый

32
В наличии 4 шт.
Фотография товара Чехол на стул 08 NEW спандекс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 08 NEW спандекс, произведённого компанией ChiedoCover
от440

Чехол на стул 08 NEW спандекс

13
В наличии 138 шт.
Фотография товара Чехол на стул 01 NEW спандекс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 01 NEW спандекс, произведённого компанией ChiedoCover
от440

Чехол на стул 01 NEW спандекс

14
В наличии 642 шт.
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, габардин белый, 2см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, габардин белый, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, габардин белый, 2см

8
В наличии 46 шт.
Распродажа
Фотография товара Чехол 08 белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 08 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от59026
790 ₽

Чехол 08 белый

50
В наличии 470 шт.

Другие товары из раздела стул обеденный

Фотография товара Стул Beetle коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Beetle коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Стул Beetle коричневый

52
В наличии 39 шт.
Фотография товара Кресло пластиковое Сано, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Сано, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
Оптовая цена

Кресло пластиковое Сано, бежевый

39
В наличии 26 шт.
Фотография товара Стул Терра, шенилл Life steel, прострочка диамант, ножки металл 40*20 RAL 9005 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Терра, шенилл Life steel, прострочка диамант, ножки металл 40*20 RAL 9005, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690

Стул Терра, шенилл Life steel, прострочка диамант, ножки металл 40*20 RAL 9005

9
New
Фотография товара Стул Poli 1010 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Poli 1010, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Стул Poli 1010

13
New
Фотография товара Стул Poli 2000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Poli 2000, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690

Стул Poli 2000

6
New
Фотография товара Стул Line 2012 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Line 2012, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990

Стул Line 2012

14
New
Фотография товара Стул Mac 6013 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Mac 6013, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190

Стул Mac 6013

10
New
Фотография товара Стул Галат, велюр изумрудный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Галат, велюр изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена

Стул Галат, велюр изумрудный

15
New
Фотография товара Полукресло на колесиках Галат, велюр красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло на колесиках Галат, велюр красный, произведённого компанией ChiedoCover
от16 690
Оптовая цена

Полукресло на колесиках Галат, велюр красный

10
New
Фотография товара Полукресло на колесиках Галат, велюр изумрудный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло на колесиках Галат, велюр изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от16 690
Оптовая цена

Полукресло на колесиках Галат, велюр изумрудный

11

Товар в корзине

Стул Тепик, букле серебристый, ножки черные
Стул Тепик, букле серебристый, ножки черные
от 8 190
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Настольная лампа Меридас, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290
Оптовая цена

Настольная лампа Меридас

39
В наличии 10 шт.
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, журавинка белая гладь, 2см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, журавинка белая гладь, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
от460
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, журавинка белая гладь, 2см

41
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Тележка для транспортировки стульев, произведённого компанией ChiedoCover
15 490
Оптовая цена

Тележка для транспортировки стульев

48
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Подушка к стулу Страсбург серая ткань, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Подушка к стулу Страсбург серая ткань

47
В наличии 30 шт.