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Чехол для Eames, прострочка квадрат, 40 х 46см - фото 1Чехол для Eames, прострочка квадрат, 40 х 46см - фото 2Чехол для Eames, прострочка квадрат, 40 х 46см - фото 3Чехол для Eames, прострочка квадрат, 40 х 46см - фото 4

Чехол для Eames, прострочка квадрат, 40 х 46см

6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кожаный чехол на стул со спинкой Eames с прострочкой в виде ромба. Чехол на стул кухонный станет защитой для вашей мебели и продлит срок ее службы. В сиденье и спинку чехла вшит поролон. Чехол на стул полностью закрывает спинку и сиденье стула. Фиксируется с помощью резинки, вшитой в нижнюю часть сиденья. Схема с размерами стула есть в фотографиях. Высота спинки - 42 см, ширина спинки у основания - 44 см, ширина спинки в верхней узкой части - 25 см, ширина сиденья - 46 см, глубина сиденья - 40 см. Цвет цехла на фото и в жизни может немного отличаться. Это зависит от цветопередачи дисплея и освещения в помещении.

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Длина400 мм
  • Материалэкокожа
  • Цветсерый
Сошьём чехол на стул на заказ

Изготовим чехлы на стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

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