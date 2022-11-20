Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина495 мм
- Глубина425 мм
- Высота350 мм
- Материалметалл
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
Каркас стула стальной, золотой
Каркас стула стальной, серебряный
Каркас стула Кросс кантри
Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 40*20
Каркас стула на конусных опорах Модель 2, 40*20
Каркас стула Touch 1000
Каркас стула Mac 1017
Каркас стула Mac 2000
Каркас стула Mac 3000
Каркас стула Still 1000
Стол складной Натали белый
Стол складной Виктория 120 белый, чемодан
Стол Лидер 2, 1800х900, венге 26мм, черный
Стол Лидер 1, 1500x900
Стол-книжка Бани, пластиковый, разборный
Стол Wisteria, прозрачный, стекло
Стол обеденный Марбург