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Настоящее фото товара Стул Scoop, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Scoop
63 оценки
9 590
Товар в корзине. Перейти
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Стул Scoop

Артикул: CH-050-273
63 оценки
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота920 мм
  • Материал каркасаметалл
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота920 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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