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Стул Scoop

Артикул: CH-050-273
13 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота920 мм
  • Материал каркасаметалл

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