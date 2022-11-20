Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина630 мм
- Высота920 мм
- Материал каркасаметалл
Стул Чикаго, золото, корона красная
Стул Даллас, золото, корона красная
Стул Орегон, золото, корона красная
Стул Connor Lux бархат синий
Стул UNO soft серый
Стул William ромб бархат синий
Стул William, ромб, бархат серый
Стул William ромб бархат светло-серый
Стул William ромб бархат пепельно-бежевый
Стул William ромб бархат винно-красный
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Конфигурация складных столов №5
Стол ЛИРА, 1600x900
Стол ЛИРА-1, 1200x900
Стол ЛИРА-12, раздвижной, 1200x800
Стол обеденный Аркада раскладной 160-210*90 керамика светлая
Стол обеденный Онур
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло
Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло