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Каркас стула Jenny

Артикул: CH-050-575
8 оценок
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Каркас стула Modena
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Каркас стула Modena

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина545 мм
  • Высота620 мм
  • Высота до сиденья400 мм
  • Вес3,06 кг
  • Материалметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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