Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота930 мм
- Ширина590 мм
- Длина500 мм
- Вес9.2 кг
- Материал каркасаметалл
- Размер упаковки4шт/1кор см
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Tolix Белый глянцевый
Стул Tolix Черный глянцевый
Стул Tolix Черный патина золото
Стул Tolix Wood Черный патина золото
Стул Tolix Wood Серебристый матовый
Стул Tolix Желтый глянцевый
Стул Tolix Wood Черный глянцевый
Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево
Стул Tolix Голубой матовый
Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый
Полукресло пластиковое Alice, хром, тортора
Стул пластиковый Mariquita с подлокотниками на полозьях
Стол массажный Практик на гидравлике
Тележка для горничных Люси
Стул CHILLI-Q розовый
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло