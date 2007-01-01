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Полукресло Mercurius

Артикул: CH-059-465
10 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Стул Ницца от компании ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Прочная конструкция и высокое качество полукресел из гнутого массива бука позволяет использовать такие изделия не только в домах, но и в кафе, ресторанах и барах. Особенностью такого полукресла является легкость и лаконичный дизайн.

Изделия доступны для заказа в цветах: темный орех, светлый орех, белый, беленый дуб, слоновой кости , крем - без наценки; по каталогам RAL и NCS наценка +10%

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес5 кг
  • Максимальная нагрузка130 кг
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия
  • Каркасмассив бука
  • По конструкцииСтулья с жестким сиденьем, Стулья с подлокотниками

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки750 мм
  • Высота упаковки210 мм
  • Глубина упаковки510 мм
  • Вес упаковки6 кг
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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Полукресло Mercurius
от 16 390
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