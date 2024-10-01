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Стул Austin, ретро-красный кожа

Артикул: CH-063-488
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

В модели Austin чувствуется стиль и респектабельность. Эта модель выглядит солидно, в ней соединились традиционность и величавость. Полукруглая эргономичная спинка стула с выступающими по бокам элементами напоминает английское каминное кресло, адаптированное под современную стилистику. Прекрасно подойдет для ресторана или отеля, и конечно будет уместен в уютной домашней обстановке, создавая спокойную атмосферу и демонстрируя хороший вкус владельца.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкрасный
  • Цвет ножекв цвет стула
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт

Отзывы

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