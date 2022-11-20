Товар в корзине. Перейти
Стул Kongsberg, экокожа антрацит, металлические ножки - фото 1Стул Kongsberg, экокожа антрацит, металлические ножки - фото 2Стул Kongsberg, экокожа антрацит, металлические ножки - фото 3Стул Kongsberg, экокожа антрацит, металлические ножки - фото 4Стул Kongsberg, экокожа антрацит, металлические ножки - фото 5Стул Kongsberg, экокожа антрацит, металлические ножки - фото 6

Стул Kongsberg, экокожа антрацит, металлические ножки

30 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Асти
Стол Асти
Следующий Стул Kongsberg, Azure, белые ножки
Стол Асти

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Высота900 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Глубина600 мм
  • Вес7,3 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветчерный

Стул Kongsberg, экокожа антрацит, металлические ножки — выполненные заказы

Фотография товара Стул Kongsberg, велюр чёрный, ножки бук, лак от компании ChiedoCover.Стул Kongsberg, велюр чёрный, ножки бук, лакФотография товара Стул Kongsberg, велюр Velutto 34, ножки бук, морилка органика от компании ChiedoCover.Стул Kongsberg, велюр Velutto 34, ножки бук, морилка органикаФотография товара Стул Kongsberg, Сandy sunny, цвет ножек-светлый орех от компании ChiedoCover.Стул Kongsberg, Сandy sunny, цвет ножек-светлый орехФотография товара Cтул Kongsberg, велюр, цвет-фуксия, цвет ножек-белый от компании ChiedoCover.Cтул Kongsberg, велюр, цвет-фуксия, цвет ножек-белыйФотография товара Стул Kongsberg, велюр Teddy 666, ножки деревянные с золотом от компании ChiedoCover.Стул Kongsberg, велюр Teddy 666, ножки деревянные с золотомФотография товара Стулья Kongsberg, велюр Velutto 32, ножки чёрные и стол лофт Бабочка от компании ChiedoCover.Стулья Kongsberg, велюр Velutto 32, ножки чёрные и стол лофт БабочкаФотография товара Стул Kongsberg, красная экокожа, цвет ножек-чёрный от компании ChiedoCover.Стул Kongsberg, красная экокожа, цвет ножек-чёрныйФотография товара Стул Kongsberg, велюр свето- серый, ножки лак от компании ChiedoCover.Стул Kongsberg, велюр свето- серый, ножки лакФотография товара Стул Конгсберг, велюр морского цвета, ножки чёрные от компании ChiedoCover.Стул Конгсберг, велюр морского цвета, ножки чёрныеФотография товара Стул Kongsberg, Galaxy dark green, ножки чёрные от компании ChiedoCover.Стул Kongsberg, Galaxy dark green, ножки чёрные
Все заказы

Похожие товары

Стул ФилНастоящее фото товара Стул Фил, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
17

Стул Фил

Стул ВиллаНастоящее фото товара Стул Вилла, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99023
11 590 ₽
39

Стул Вилла

Стул ПрадоНастоящее фото товара Стул Прадо, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена
12

Стул Прадо

Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орехНастоящее фото товара Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
17

Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех

Стул ЧипНастоящее фото товара Стул Чип, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена
13

Стул Чип

Стул Гранд, зеленый вельветНастоящее фото товара Стул Гранд, зеленый вельвет, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99034
29 990 ₽Оптовая цена
3

Стул Гранд, зеленый вельвет

В наличии 44 шт.
Стул Ститч, велюр изумрудныйНастоящее фото товара Стул Ститч, велюр изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Ститч, велюр изумрудный

В наличии 18 шт.
Стул Ститч, вельвет королевский синийНастоящее фото товара Стул Ститч, вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Ститч, вельвет королевский синий

В наличии 39 шт.
Стул Венера, вельвет серыйНастоящее фото товара Стул Венера, вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99027
14 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Венера, вельвет серый

В наличии 23 шт.
Стул Диана, вельвет сине-зеленыйНастоящее фото товара Стул Диана, вельвет сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
3

Стул Диана, вельвет сине-зеленый

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стул Блиц Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
4

Стул Блиц Красный, пластиковый

Настоящее фото товара Барный диван Мит Хонер, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
17

Барный диван Мит Хонер

Стул Гаага синийНастоящее фото товара Стул Гаага синий, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
19

Стул Гаага синий

Стул Kongsberg, сиреневый велюр, ножки черныеНастоящее фото товара Стул Kongsberg, сиреневый велюр, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99016
8 290 ₽
38

Стул Kongsberg, сиреневый велюр, ножки черные

Стул Kongsberg, бежевая ткань, ножки черныеНастоящее фото товара Стул Kongsberg, бежевая ткань, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99016
8 290 ₽
19

Стул Kongsberg, бежевая ткань, ножки черные

Стул Наполеон New, пластиковый, цветнойНастоящее фото товара Стул Наполеон New, пластиковый, цветной, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена
8

Стул Наполеон New, пластиковый, цветной

Кресло для офиса МГ-28 PLНастоящее фото товара Кресло для офиса МГ-28 PL, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена
9

Кресло для офиса МГ-28 PL

Стул Kongsberg, светло - бежевый, ножки черныеНастоящее фото товара Стул Kongsberg, светло - бежевый, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
23Хит

Стул Kongsberg, светло - бежевый, ножки черные

Другие товары из разделамебель для кухни
Полукресло Fendi, экокожа cayenne GreyНастоящее фото товара Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59025
8 690 ₽
29Хит

Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey

Настоящее фото товара Стол АРКОС 16-1, произведённого компанией ChiedoCover
23 190
Оптовая цена
9

Стол АРКОС 16-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 16, произведённого компанией ChiedoCover
24 090
Оптовая цена
13

Стол АРКОС 16

Настоящее фото товара Стол АРКОС 17-1, произведённого компанией ChiedoCover
31 090
Оптовая цена
9

Стол АРКОС 17-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 18, произведённого компанией ChiedoCover
28 390
Оптовая цена
9

Стол АРКОС 18

Настоящее фото товара Стол АРКОС 18-1, произведённого компанией ChiedoCover
30 590
Оптовая цена
5

Стол АРКОС 18-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 19, произведённого компанией ChiedoCover
24 890
Оптовая цена
11

Стол АРКОС 19

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
43 300
Оптовая цена
2

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло

В наличии 19 шт.