Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Высота900 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Глубина600 мм
- Вес7,3 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветчерный
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Блиц Красный, пластиковый
Барный диван Мит Хонер
Стул Гаага синий
Стул Kongsberg, сиреневый велюр, ножки черные
Стул Kongsberg, бежевая ткань, ножки черные
Стул Наполеон New, пластиковый, цветной
Кресло для офиса МГ-28 PL
Стул Kongsberg, светло - бежевый, ножки черные
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло