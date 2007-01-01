Характеристики товара
Описание
Металлический каркас повторяет форму сиденья, не выбиваясь из единого стиля, конструкция выдерживает нагрузку до 120 кг.
Данная модель стула
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина475 мм
- Глубина490 мм
- Высота880 мм
- Высота до сиденья600 мм
- Вес5.8 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки520 мм
- Высота упаковки510 мм
- Глубина упаковки820 мм
- Вес упаковки13.5 кг
- Объём упаковки0.21 м3
- Габариты упаковки для логистики530
- Изделия стопируютсяНет