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Настоящее фото товара Стул полубарный Техас экокожа серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Техас экокожа серый
26 оценок
9 69043
16 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Техас экокожа серый - фото 1Стул полубарный Техас экокожа серый - фото 2Стул полубарный Техас экокожа серый - фото 3Стул полубарный Техас экокожа серый - фото 4
Распродажа

Стул полубарный Техас экокожа серый

Артикул: CH-013-300
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина475 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья600 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Металлический каркас повторяет форму сиденья, не выбиваясь из единого стиля, конструкция выдерживает нагрузку до 120 кг.

Данная модель стула

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина475 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья600 мм
  • Вес5.8 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки520 мм
  • Высота упаковки510 мм
  • Глубина упаковки820 мм
  • Вес упаковки13.5 кг
  • Объём упаковки0.21 м3
  • Габариты упаковки для логистики530
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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