Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул полубарный Техас, экокожа коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Техас, экокожа коричневый
26 оценок
9 69043
16 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Техас, экокожа коричневый - фото 1Стул полубарный Техас, экокожа коричневый - фото 2Стул полубарный Техас, экокожа коричневый - фото 3Стул полубарный Техас, экокожа коричневый - фото 4Стул полубарный Техас, экокожа коричневый - фото 5Стул полубарный Техас, экокожа коричневый - фото 6Стул полубарный Техас, экокожа коричневый - фото 7
Распродажа

Стул полубарный Техас, экокожа коричневый

Артикул: CH-031-065
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина475 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья600 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Берлин, шоколадный, велюр
Фотография товара Стул барный Берлин, шоколадный, велюр от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Роза полубарный, велюр голубой Кашемере 020, ножки лак
Фотография товара Стул Роза полубарный, велюр голубой Кашемере 020, ножки лак от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Металлический каркас повторяет форму сиденья, не выбиваясь из единого стиля, конструкция выдерживает нагрузку до 120 кг.

Данная модель стула

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина475 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья600 мм
  • Вес5.8 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки520 мм
  • Высота упаковки510 мм
  • Глубина упаковки820 мм
  • Вес упаковки13.5 кг
  • Объём упаковки0.21 м3
  • Габариты упаковки для логистики530
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Сафир, велюр велутто 55/спинка и кант трусарди 37/1, морилка венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сафир, велюр велутто 55/спинка и кант трусарди 37/1, морилка венге, произведённого компанией ChiedoCover
6 29033
9 290 ₽Оптовая цена

Стул Сафир, велюр велутто 55/спинка и кант трусарди 37/1, морилка венге

88
Фотография товара Стул Габана, шенилл Виола, каркас сталь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Габана, шенилл Виола, каркас сталь, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590

Стул Габана, шенилл Виола, каркас сталь

10
Настоящее фото товара Стул Уно офисный, сильвер, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена

Стул Уно офисный, сильвер

10
Фотография товара Дизайнерский стул FIT, серый, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский стул FIT, серый, золото, произведённого компанией ChiedoCover
17 790
Оптовая цена

Дизайнерский стул FIT, серый, золото

5
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул на металлокаркасе Кортни, темно-серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Кортни, темно-серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 890
Оптовая цена

Стул на металлокаркасе Кортни, темно-серый, черный

5
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Стул Элис Вертекс, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена

Стул Элис Вертекс, зеленый

14
В наличии 19 шт.
Фотография товара Стул Элс, серый велюр, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Элс, серый велюр, черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 390

Стул Элс, серый велюр, черный

12
В наличии 89 шт.
Настоящее фото товара Стул Старс В.С, каркас белый, кожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
12 490

Стул Старс В.С, каркас белый, кожа черная

15
Распродажа
Фотография товара Стул Alba, велюр, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Alba, велюр, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 9903
8 190 ₽

Стул Alba, велюр, светло-серый

26
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стул Дарк, велюр желтый, морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дарк, велюр желтый, морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
8 390

Стул Дарк, велюр желтый, морилка старинный орех

6

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Роз, латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Роз, латте, произведённого компанией ChiedoCover
16 790

Кресло Роз, латте

12
Хит
Фотография товара Кресло Харви светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Харви светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 59016
15 990 ₽Оптовая цена

Кресло Харви светло-серый

26
В наличии 54 шт.
Фотография товара Кресло Француз, терракотовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Француз, терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 090
Оптовая цена

Кресло Француз, терракотовый

15
Фотография товара Ковентри кресло, лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ковентри кресло, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от22 390

Ковентри кресло, лофт

11
Фотография товара Кресло Дэми, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Дэми, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
19 890

Кресло Дэми, голубой

15
Настоящее фото товара Кресло Меззо, темно-серый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
45 890

Кресло Меззо, темно-серый, хром

15
В наличии 2 шт.В пути 113 шт.
Фотография товара Кресло College H-8766L-1/Brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-8766L-1/Brown, произведённого компанией ChiedoCover
от18 590
Оптовая цена

Кресло College H-8766L-1/Brown

8
В наличии 20 шт.
Фотография товара Кресло офисное EP-510 Grey Сетка Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное EP-510 Grey Сетка Серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 280
Оптовая цена

Кресло офисное EP-510 Grey Сетка Серый

10
В наличии 40 шт.
Фотография товара Кресло офисное Play LB grey серый пластик, серая ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Play LB grey серый пластик, серая ткань, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена

Кресло офисное Play LB grey серый пластик, серая ткань

7
Фотография товара Кресло для руководителя Моррис, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для руководителя Моррис, белый, произведённого компанией ChiedoCover
11 590
Оптовая цена

Кресло для руководителя Моррис, белый

35
В наличии 10 шт.

Другие товары из раздела мягкие стулья

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Роза, велюр черный, спинка гобелен, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роза, велюр черный, спинка гобелен, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от8 5904
8 890 ₽

Стул Роза, велюр черный, спинка гобелен, ножки черные

59
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Мила, фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мила, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790

Стул Мила, фиолетовый

73
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Тюльпан, микровелюр НьюТон вайн, спинка Ариа индиго, деревянные ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан, микровелюр НьюТон вайн, спинка Ариа индиго, деревянные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от8 19011
9 190 ₽

Стул Тюльпан, микровелюр НьюТон вайн, спинка Ариа индиго, деревянные ножки

84
Настоящее фото товара Стул мягкий, кремовый, экокожа, каркас металл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 890

Стул мягкий, кремовый, экокожа, каркас металл, белый

10
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий, черный, экокожа, каркас металл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 890

Стул мягкий, черный, экокожа, каркас металл, белый

8
Фотография товара Стул Мист компьютерный, аквамариновый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мист компьютерный, аквамариновый, произведённого компанией ChiedoCover
19 390
Оптовая цена

Стул Мист компьютерный, аквамариновый

6
Фотография товара Стул компьютерный Макс LB, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Макс LB, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 490

Стул компьютерный Макс LB, серый

5
В наличии 52 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Бриф Нью велюр, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бриф Нью велюр, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 0902
5 190 ₽

Стул Бриф Нью велюр, бежевый

11
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул Пиннате, пирамида, поворотный, темно-серый, черный, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пиннате, пирамида, поворотный, темно-серый, черный, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
5 390

Стул Пиннате, пирамида, поворотный, темно-серый, черный, велюр

14
Новинка
Фотография товара Стул поворотный Рокса Стиль, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул поворотный Рокса Стиль, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
7 490

Стул поворотный Рокса Стиль, коричневый

9

Товар в корзине

Стул полубарный Техас, экокожа коричневый
Стул полубарный Техас, экокожа коричневый
от 9 690
16 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Роз, латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Роз, латте, произведённого компанией ChiedoCover
16 790

Кресло Роз, латте

12
Хит
Фотография товара Кресло Харви светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Харви светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 59016
15 990 ₽Оптовая цена

Кресло Харви светло-серый

26
В наличии 54 шт.
Фотография товара Кресло Француз, терракотовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Француз, терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 090
Оптовая цена

Кресло Француз, терракотовый

15
Фотография товара Ковентри кресло, лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ковентри кресло, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от22 390

Ковентри кресло, лофт

11

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности