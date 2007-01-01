Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул полубарный УФО черный с черной подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный УФО черный с черной подушкой
26 оценок
8 49056
18 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный УФО черный с черной подушкой - фото 1Стул полубарный УФО черный с черной подушкой - фото 2Стул полубарный УФО черный с черной подушкой - фото 3Стул полубарный УФО черный с черной подушкой - фото 4Стул полубарный УФО черный с черной подушкой - фото 5Стул полубарный УФО черный с черной подушкой - фото 6Стул полубарный УФО черный с черной подушкой - фото 7Стул полубарный УФО черный с черной подушкой - фото 8Стул полубарный УФО черный с черной подушкой - фото 9
Распродажа

Стул полубарный УФО черный с черной подушкой

Артикул: CH-012-791
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина535 мм
  • Высота790 мм
  • Высота до сиденья660 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Оскар, велюр изумрудный
Фотография товара Стул барный Оскар, велюр изумрудный от компании ChiedoCover.
Следующий Стул полубарный Дэнни черный с черной подушкой
Фотография товара Стул полубарный Дэнни черный с черной подушкой от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул барный УФО черный металл с черной подушкой из экокожи

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина535 мм
  • Высота790 мм
  • Высота до сиденья660 мм
  • Вес5.87 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки595 мм
  • Высота упаковки565 мм
  • Глубина упаковки495 мм
  • Вес упаковки25.5 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Габариты упаковки для логистики590
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела необычные стулья

Фотография товара Стул Битта от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Битта, произведённого компанией ChiedoCover
от9 010

Стул Битта

119
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Тони, велюр желтый, гобелен совы от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тони, велюр желтый, гобелен совы, произведённого компанией ChiedoCover
от9 59018
11 690 ₽

Стул Тони, велюр желтый, гобелен совы

90
  • желтый
  • бежевый

Товар в корзине

Стул полубарный УФО черный с черной подушкой
Стул полубарный УФО черный с черной подушкой
от 8 490
18 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности