Характеристики товара
Описание
Необычный дизайн барного стула UFO станет акцентом интерьера кухни в современном стиле. Спинка и сидение выполнены из металлических прутьев черного цвета. Подушка изготовлена из черной экокожи. Ножки выполнены из металла в тон сидения и имеют подставки, которые предотвращают скольжение стула по поверхности пола.
1 коробка / 4 шт.
Габариты: 59,5*56,5*49,5
Вес брутто: 25,5
Объем: 0,166
Основные характеристики
- Высота790 мм
- Высота до сиденья660 мм
- Ширина530 мм
- Глубина500 мм
- Вес5,87 кг
- Материал каркасаметалл
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки595 мм
- Высота упаковки565 мм
- Глубина упаковки495 мм
- Объём упаковки0.17 м3
- Вес упаковки25.50 кг