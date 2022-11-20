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Стул полубарный UFO черный с черной подушкой - фото 1Стул полубарный UFO черный с черной подушкой - фото 2Стул полубарный UFO черный с черной подушкой - фото 3Стул полубарный UFO черный с черной подушкой - фото 4Стул полубарный UFO черный с черной подушкой - фото 5Стул полубарный UFO черный с черной подушкой - фото 6Стул полубарный UFO черный с черной подушкой - фото 7

Стул полубарный UFO черный с черной подушкой

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Характеристики товара

Описание

Необычный дизайн барного стула UFO станет акцентом интерьера кухни в современном стиле. Спинка и сидение выполнены из металлических прутьев черного цвета. Подушка изготовлена из черной экокожи. Ножки выполнены из металла в тон сидения и имеют подставки, которые предотвращают скольжение стула по поверхности пола.

1 коробка / 4 шт.
Габариты: 59,5*56,5*49,5
Вес брутто: 25,5
Объем: 0,166

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Основные характеристики

  • Высота790 мм
  • Высота до сиденья660 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина500 мм
  • Вес5,87 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки595 мм
  • Высота упаковки565 мм
  • Глубина упаковки495 мм
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Вес упаковки25.50 кг

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