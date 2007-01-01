Характеристики товара
Описание
Стул барный УФО черный металл с черной подушкой из экокожи
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина535 мм
- Высота790 мм
- Высота до сиденья660 мм
- Вес5.87 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки595 мм
- Высота упаковки565 мм
- Глубина упаковки495 мм
- Вес упаковки25.5 кг
- Объём упаковки0.17 м3
- Габариты упаковки для логистики590
- Изделия стопируютсяНет