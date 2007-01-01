Характеристики товара
Описание
ДИЗАЙН В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ
Стул Yan воплощает в себе концепцию эстетики и легкости. Плавные линии сиденья создают эффект "накидки",гармонично лежащей на каркасе. С таким дизайном вы произведите впечатление на каждого гостя вашего: дома, офиса, кафе, ресторана или общественного места. Уникальный дизайн стула станет настоящим акцентом в интерьере, привлекая внимание и добавляя характер в пространство.
ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Сидение изготовлено из полипропилена с армирующими добавками, каркас выполнен из металла с порошковым покрытием. Все это обеспечивает высокую жесткость и надежность конструкции. Стул устойчив к ударам, воздействиям окружающей среды и появлению царапин.
ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА
Форма стула обеспечивает комфортную посадку, даря новые ощущения во время отдыха.
ИСПЫТАНИЯ
Каждый стул проходит строгие испытания на устойчивость, что гарантирует его долговечность даже при интенсивном использовании.
Максимальная нагрузка на стул 200 кг.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОДПЯТНИКИ каркаса обеспечивают защиту покрытия от царапин и повышают устойчивость стула.
ГАРАНТИЯ 2 ГОДА.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина475 мм
- Глубина515 мм
- Высота820 мм
- Вес5.80 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Вес упаковки15 кг
- Объём упаковки0.20 м3
- Изделия стопируютсяНет