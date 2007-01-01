Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Yan, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Yan, черный
6 оценок
5 690
Стул Yan, черный - фото 1Стул Yan, черный - фото 2Стул Yan, черный - фото 3Стул Yan, черный - фото 4Стул Yan, черный - фото 5
NEW

Стул Yan, черный

Артикул: CH-083-135
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина475 мм
  • Глубина515 мм
  • Высота820 мм
  • Вес5.80 кг
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

ДИЗАЙН В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ
Стул Yan воплощает в себе концепцию эстетики и легкости. Плавные линии сиденья создают эффект "накидки",гармонично лежащей на каркасе. С таким дизайном вы произведите впечатление на каждого гостя вашего: дома, офиса, кафе, ресторана или общественного места. Уникальный дизайн стула станет настоящим акцентом в интерьере, привлекая внимание и добавляя характер в пространство.


ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Сидение изготовлено из полипропилена с армирующими добавками, каркас выполнен из металла с порошковым покрытием. Все это обеспечивает высокую жесткость и надежность конструкции. Стул устойчив к ударам, воздействиям окружающей среды и появлению царапин.



ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА
Форма стула обеспечивает комфортную посадку, даря новые ощущения во время отдыха.



ИСПЫТАНИЯ
Каждый стул проходит строгие испытания на устойчивость, что гарантирует его долговечность даже при интенсивном использовании.
Максимальная нагрузка на стул 200 кг.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОДПЯТНИКИ каркаса обеспечивают защиту покрытия от царапин и повышают устойчивость стула.



ГАРАНТИЯ 2 ГОДА.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина475 мм
  • Глубина515 мм
  • Высота820 мм
  • Вес5.80 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Вес упаковки15 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Стул Yan, черный
Стул Yan, черный
5 690
