Настоящее фото товара Стул Gorg, темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Gorg, темно-зеленый
12 оценок
3 090
Стул Gorg, темно-зеленый - фото 1Стул Gorg, темно-зеленый - фото 2Стул Gorg, темно-зеленый - фото 3Стул Gorg, темно-зеленый - фото 4Стул Gorg, темно-зеленый - фото 5
NEW

Стул Gorg, темно-зеленый

Артикул: CH-083-138
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота790 мм
  • Вес4.00 кг
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

ДИЗАЙН В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ
Форма стула Gorg напоминает волну, словно стул создан для чтения книги о приключениях на море или наслаждения закатом на уютной террасе дома, сада, кафе или ресторана.



ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Стул выполнен из полипропилена с армирующими добавками, благодаря которым повышается жесткость и надежность. Изделие устойчиво к ударным воздействиям, а также негативным воздействиям окружающей среды и появлению царапин.



Благодаря повышенным АТМОСФЕРОСТОЙКИМ СВОЙСТВАМ, стул хорошо переносит воздействие различных погодных условий. Не деформируется и имеет более устойчивое сопротивление к изменению цвета и прочностных характеристик на открытом воздухе при температуре от -15 С до +40 С. При этом, важно отметить, что насыщенность цвета во многом будет определяться интенсивностью солнечного света и продолжительностью нахождения под ним.



ИСПЫТАНИЯ СТУЛЬЕВ
Каждый стул проходит испытания на устойчивость, прочность и безопасность. Выдерживает продолжительные нагрузки - максимальная статическая нагрузка 200 кг.



ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА
Удобная форма спинки и широкое сиденье обеспечивают комфортную посадку и дарят новые ощущения во время отдыха.



ШТАБЕЛИРУЮТСЯ Максимально по 4 штуки, что значительно облегчает хранение и использование.



ПОДПЯТНИКИ каркаса обеспечивают защиту покрытия от царапин и повышают устойчивость стула.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота790 мм
  • Вес4.00 кг
  • Материалпластик
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки15 кг
  • Объём упаковки0.26 м3
  • Изделия стопируютсяНет
