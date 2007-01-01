Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Gorg с подлокотниками, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Gorg с подлокотниками, темно-синий
15 оценок
4 190
Товар в корзине. Перейти
Стул Gorg с подлокотниками, темно-синий - фото 1Стул Gorg с подлокотниками, темно-синий - фото 2Стул Gorg с подлокотниками, темно-синий - фото 3Стул Gorg с подлокотниками, темно-синий - фото 4Стул Gorg с подлокотниками, темно-синий - фото 5

Стул Gorg с подлокотниками, темно-синий

Артикул: CH-083-132
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота790 мм
  • Вес4.00 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул EpokS черный, пластик
Фотография товара Стул EpokS черный, пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Фотография товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

ДИЗАЙН В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ
Форма стула напоминает волну, словно стул создан для чтения книги о приключениях на море или наслаждения закатом на уютной террасе дома, сада, кафе или ресторана.



ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Стул выполнен из полипропилена с армирующими добавками, благодаря которым повышается жесткость и надежность. Изделие устойчиво к ударным воздействиям, а также негативным воздействиям окружающей среды и появлению царапин.



Благодаря повышенным АТМОСФЕРОСТОЙКИМ СВОЙСТВАМ, стул хорошо переносит воздействие различных погодных условий. Не деформируется и имеет более устойчивое сопротивление к изменению цвета и прочностных характеристик на открытом воздухе при температуре от -15 С до +40 С. При этом, важно отметить, что насыщенность цвета во многом будет определяться интенсивностью солнечного света и продолжительностью нахождения под ним.



ИСПЫТАНИЯ СТУЛЬЕВ
Каждый стул проходит испытания на устойчивость, прочность и безопасность. Выдерживает продолжительные нагрузки - максимальная статическая нагрузка 200 кг.



ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА
Удобная форма спинки и широкое сиденье обеспечивают комфортную посадку и дарят новые ощущения во время отдыха.



ШТАБЕЛИРУЮТСЯ максимально по 2 штуки, что облегчает хранение и использование.



ВАЖНО! Для штабелирования стульев, нужно повернуть стул на 45 градусов и разместить между подлокотниками нижнего стула. Для извлечения стула из штабеля действия повторить в обратном порядке.



ПОДПЯТНИКИ каркаса обеспечивают защиту покрытия от царапин и повышают устойчивость стула.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота790 мм
  • Вес4.00 кг
  • Материалпластик
  • Цветтемно-синий

Параметры упаковки

  • Вес упаковки9.62 кг
  • Объём упаковки0.26 м3
  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Самба, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59023
5 890 ₽

Стул Самба, бежевый

42
Распродажа
Фотография товара Стул офисный Simona серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул офисный Simona серый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99042
25 490 ₽Оптовая цена

Стул офисный Simona серый

26
В наличии 48 шт.
Фотография товара Стул с подлокотниками Нейтон, велюр травяной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Нейтон, велюр травяной, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Стул с подлокотниками Нейтон, велюр травяной

26
Фотография товара Стул с подлокотниками Нейтон, велюр черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Нейтон, велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Стул с подлокотниками Нейтон, велюр черный

26
Настоящее фото товара Cтул Khasumi черный, произведённого компанией ChiedoCover
от31 390
Оптовая цена

Cтул Khasumi черный

45
Фотография товара Стул Йорк бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Йорк бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 790
Оптовая цена

Стул Йорк бежевый

47
Фотография товара Стул Йорк шоколад от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Йорк шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
9 790
Оптовая цена

Стул Йорк шоколад

47
Фотография товара Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка зеленая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка зеленая

57
В наличии 39 шт.
Настоящее фото товара Стул Стефан, пурпурный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена

Стул Стефан, пурпурный

6
Фотография товара Cтул Брю, мятный велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул Брю, мятный велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена

Cтул Брю, мятный велюр

12
В наличии 1 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол 01 на стул Кьявари, фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от670

Чехол 01 на стул Кьявари, фиолетовый

34
Настоящее фото товара Каркас спинки Mac 3000, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Каркас спинки Mac 3000

46
Распродажа
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49017
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная

50
Фотография товара Опора стола Акация от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Опора стола Акация, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена

Опора стола Акация

31
Хит
Фотография товара Чехол 02 бархат от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 02 бархат, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190

Чехол 02 бархат

30
Фотография товара Каркас стула Роквелл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Роквелл, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190

Каркас стула Роквелл

10
Фотография товара Тележка для прямоугольных столов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для прямоугольных столов, произведённого компанией ChiedoCover
от26 090

Тележка для прямоугольных столов

46
Фотография товара Ножки полубарные, металлические от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки полубарные, металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Ножки полубарные, металлические

97
Фотография товара Подушка с завязками на стул, пыльная мята от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка с завязками на стул, пыльная мята, произведённого компанией ChiedoCover
630

Подушка с завязками на стул, пыльная мята

42
Фотография товара Каркас кресла Куб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас кресла Куб, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990

Каркас кресла Куб

50

Другие товары из раздела стулья с подлокотниками

Распродажа
Фотография товара Стул-кресло Самба, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Самба, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59023
5 890 ₽

Стул-кресло Самба, синий

41
Распродажа
Фотография товара Стул Самба, синяя ткань, каркас - серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, синяя ткань, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59023
5 890 ₽

Стул Самба, синяя ткань, каркас - серебро

43
Фотография товара Кресло-адирондак Ланс, палисандр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-адирондак Ланс, палисандр, произведённого компанией ChiedoCover
12 290
Оптовая цена

Кресло-адирондак Ланс, палисандр

59
Фотография товара Кресло College CLG-617 LXH-A Beige от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-617 LXH-A Beige, произведённого компанией ChiedoCover
15 590
Оптовая цена

Кресло College CLG-617 LXH-A Beige

44
Фотография товара Стул Малибу белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Малибу белый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 490
Оптовая цена

Стул Малибу белый

50
Настоящее фото товара Стул Атлант шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
11 490
Оптовая цена

Стул Атлант шоколад

59
Настоящее фото товара Стул Престиж черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена

Стул Престиж черный

56
Фотография товара Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка графит, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка графит

43
В наличии 51 шт.
Фотография товара Стул Абри, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Абри, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена

Стул Абри, черный

54
Фотография товара Барный стул КРАКОВ, экокожа красная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул КРАКОВ, экокожа красная, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Барный стул КРАКОВ, экокожа красная

54

Товар в корзине

Стул Gorg с подлокотниками, темно-синий
Стул Gorg с подлокотниками, темно-синий
4 190
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол 01 на стул Кьявари, фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от670

Чехол 01 на стул Кьявари, фиолетовый

34
Настоящее фото товара Каркас спинки Mac 3000, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Каркас спинки Mac 3000

46
Распродажа
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49017
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная

50
Фотография товара Опора стола Акация от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Опора стола Акация, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена

Опора стола Акация

31

Акции для вас

Новость от 24.10.2022 В черной черной комнате...
В черной черной комнате...

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 03.02.2025 Стулья Румба
Стулья Румба

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 26.12.2022 Дань моде. Металл в интерьере
Дань моде. Металл в интерьере

Перейдите, чтобы узнать подробности