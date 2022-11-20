Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина470 мм
- Глубина530 мм
- Высота1100 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья760 мм
- ОбивкаВелюр Velutto27
- Каркасметалл, гнутоклееная фанера
- Цветоранжевый
- Страна изготовленияРоссия
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул барный Демидов ноче рубино
Барный стул Malibu красный глянец
Барный стул Шамхор
Стул полубарный Molly, ткань бежевый
Стул барный Berlin, кремовый, экокожа
Барный стул КЕЛЬН, рогожка зеленый
Стул барный Белладжио светло-голубой бархат ножки золото
Барный стул Амизуре темно-серый / черный матовый
Барный стул Барный стул Бэнбу velutto 14 / белый
Стул барный Элис, серый велюр, цвет основания хром
Стол деревянный Кантри 160 орех с золотой патиной
Стол деревянный Эльпатия 110 дуб велингтон / черный матовый
Стол деревянный Форли дуб рошелье / черный матовый
Стол деревянный Мантенья орех
Стол деревянный Павия 100 крем с золотой патиной
Стол деревянный Пенг дуб юкон / черный
Стол Тринити лофт, дуб вотан
Стол деревянный раскладной Лота Лофт, черный матовый
Стол деревянный Дилан Лофт
Стол пластиковый складной Sky Folding Table Ø60, белый
Стул барный Лофт, каркас хром, коричневая экокожа
Стул Эден-ПБ, полубарный с овальной мягкой спинкой из дерева
Стул барный Тейлор, велюр жёлтый
Стул барный Beetle со спинкой маренго
Барный стул Гвалиор, коричневая кожа
Барный стул Лофт рогожка графит / черный матовый
Стул барный Signal Ткань Оранжевый
Стул барный Asti Экокожа Черный
Стул барный Asti Ткань Шоколад
Стул пластиковый барный Maya Bar 75, оливковый
Стол деревянный Кантри 160 орех с золотой патиной
Стол деревянный Эльпатия 110 дуб велингтон / черный матовый
Стол деревянный Форли дуб рошелье / черный матовый
Стол деревянный Мантенья орех