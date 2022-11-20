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Стул барный Hawaii, велюр Velutto 27, ножки металл черный муар - фото 1Стул барный Hawaii, велюр Velutto 27, ножки металл черный муар - фото 2Стул барный Hawaii, велюр Velutto 27, ножки металл черный муар - фото 3Стул барный Hawaii, велюр Velutto 27, ножки металл черный муар - фото 4Стул барный Hawaii, велюр Velutto 27, ножки металл черный муар - фото 5Стул барный Hawaii, велюр Velutto 27, ножки металл черный муар - фото 6Стул барный Hawaii, велюр Velutto 27, ножки металл черный муар - фото 7Стул барный Hawaii, велюр Velutto 27, ножки металл черный муар - фото 8Видеообзор: Стул барный Hawaii, велюр Velutto 27 - видео 9

Стул барный Hawaii, велюр Velutto 27, ножки металл черный муар

Артикул: CH-053-184
9 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота1100 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья760 мм
  • ОбивкаВелюр Velutto27
  • Каркасметалл, гнутоклееная фанера
  • Цветоранжевый
  • Страна изготовленияРоссия

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Стул барный Hawaii, велюр Velutto 27
Стул барный Hawaii, велюр Velutto 27Стул барный Hawaii, велюр Velutto 27Стул барный Hawaii, велюр Velutto 27
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Фото с производства

Фотография товара Стул барный Hawaii, велюр Velutto 27 от компании ChiedoCover.
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