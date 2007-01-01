Характеристики товара
Описание
Табурет Ecler - это стильное решение для вашего интерьера. Его элегантный дизайн и высококачественные материалы делают его привлекательным дополнением к любому помещению. Компактные размеры этого табурета позволяют размещать его даже в небольших комнатах или использовать как дополнительное сиденье.
Табурет выполнен из полипропилена армированного стекловолокном, благодаря чему повышается жесткость и надежность изделия. Каждый стул проходит испытания на устойчивость, прочность и безопасность. Максимальная нагрузка 120 кг.
Специальные заглушки на ножках стула – для защиты от повреждений Вашего напольного покрытия.
Варианты расцветки: белый, бежевый, серый, черный, капучино
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина300 мм
- Глубина300 мм
- Высота460 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес1.5 кг
- Материал каркасапластик
- Цветбелый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Ширина упаковки400 мм
- Высота упаковки530 мм
- Глубина упаковки400 мм
- Объём упаковки0.08 м3
- Вес упаковки6.80 кг