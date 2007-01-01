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Табурет Nexus, белый, пластик

Артикул: CH-055-399
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Табурет Ecler - это стильное решение для вашего интерьера. Его элегантный дизайн и высококачественные материалы делают его привлекательным дополнением к любому помещению. Компактные размеры этого табурета позволяют размещать его даже в небольших комнатах или использовать как дополнительное сиденье.

Табурет выполнен из полипропилена армированного стекловолокном, благодаря чему повышается жесткость и надежность изделия. Каждый стул проходит испытания на устойчивость, прочность и безопасность. Максимальная нагрузка 120 кг.

Специальные заглушки на ножках стула – для защиты от повреждений Вашего напольного покрытия.

Варианты расцветки: белый, бежевый, серый, черный, капучино

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина300 мм
  • Глубина300 мм
  • Высота460 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес1.5 кг
  • Материал каркасапластик
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки400 мм
  • Высота упаковки530 мм
  • Глубина упаковки400 мм
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Вес упаковки6.80 кг

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