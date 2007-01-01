Характеристики товара
Описание
удобный табурет, который также можно использовать и как подставку для ног. Основная конструкция табурета сделана из одного перфорированного стекловолоконного листа, украшенного квадратным узором, который добавляет нотку нетрадиционного стиля в наружную среду
Особенности:
Табурет выполнен из стеклопластика, преимуществами которого являются долговечность, устойчивость к воздействию коррозии и солнцу. Прочность структуры стеклопластика можно сравнить с показателями стали, при этом изделия из стеклопластика в разы легче металлических.
Табурет штабелируется для удобного хранения и транспортировки.
Оснащен нескользящими ножками, поэтому его можно разместить возле бассейна
|Количество в упаковке
|мм
|4 шт
|Размер упаковки
|565х560х560 мм
|Вес брутто
|12.3 кг
|Максимальное штабелирование
|12 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Глубина415 мм
- Высота440 мм
- Вес2.7 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветзеленый
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Объём упаковки0.18 м3
- Изделия стопируютсяНет