Товар в корзине. Перейти
Табурет Nexus, черный, пластик - фото 1Табурет Nexus, черный, пластик - фото 2Табурет Nexus, черный, пластик - фото 3Табурет Nexus, черный, пластик - фото 4

Табурет Nexus, черный, пластик

Артикул: CH-055-404
10 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Табурет Крона, складной, овальный, металл
Фотография товара Табурет Крона, складной, овальный, металл от компании ChiedoCover.
Следующий Табурет Версаль
Фотография товара Табурет Версаль от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Табурет Ecler - это стильное решение для вашего интерьера. Его элегантный дизайн и высококачественные материалы делают его привлекательным дополнением к любому помещению. Компактные размеры этого табурета позволяют размещать его даже в небольших комнатах или использовать как дополнительное сиденье.

Табурет выполнен из полипропилена армированного стекловолокном, благодаря чему повышается жесткость и надежность изделия. Каждый стул проходит испытания на устойчивость, прочность и безопасность. Максимальная нагрузка 120 кг.

Специальные заглушки на ножках стула – для защиты от повреждений Вашего напольного покрытия.

Варианты расцветки: белый, бежевый, серый, черный, капучино

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина300 мм
  • Глубина300 мм
  • Высота460 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес1.5 кг
  • Материал каркасапластик
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки400 мм
  • Высота упаковки530 мм
  • Глубина упаковки400 мм
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Вес упаковки6.80 кг

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела табуретки

Товар в корзине

Табурет Nexus, черный, пластик
Табурет Nexus, черный, пластик
от 790
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография коллекции Полный комплект посуды для банкета
Полный комплект посуды для банкета
Данный комплект рассчитан на 20 гостей. Банкетный текстиль в подарок!Подробнее
91 810
102 002 ₽по отдельности