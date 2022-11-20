Товар в корзине. Перейти
Табурет раскладной, сосна - фото 1Табурет раскладной, сосна - фото 2Табурет раскладной, сосна - фото 3Табурет раскладной, сосна - фото 4

Табурет раскладной, сосна

12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул обеденный Vincent синий x2
Стул обеденный Vincent синий x2
Следующий Полка Инвернесс, 180 см
Стул обеденный Vincent синий x2

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота430 мм
  • Ширина310 мм
  • Глубина325 мм
  • Вес2.7 кг
  • Материал каркасабереза

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки320 мм
  • Высота упаковки80 мм
  • Глубина упаковки550 мм
  • Объём упаковки0.01 м3
  • Вес упаковки2.70 кг

Похожие товары

Табурет Дежавю барный, черныйНастоящее фото товара Табурет Дежавю барный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 590
Оптовая цена
15

Табурет Дежавю барный, черный

Табурет Лофт-11 барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-11 барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
6

Табурет Лофт-11 барный с подножкой

Табурет Лофт-11 Н барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-11 Н барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
13

Табурет Лофт-11 Н барный с подножкой

Табурет Лофт-11 М барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-11 М барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
14

Табурет Лофт-11 М барный с подножкой

Табурет Лофт-11 НМ барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-11 НМ барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
11

Табурет Лофт-11 НМ барный с подножкой

Табурет Лофт-12 барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
10

Табурет Лофт-12 барный с подножкой

Табурет Лофт-12 Н барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
13

Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой

Табурет Лофт-12 М барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 М барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
7

Табурет Лофт-12 М барный с подножкой

Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
11

Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкой

Табурет Лофт-11 барныйНастоящее фото товара Табурет Лофт-11 барный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
5

Табурет Лофт-11 барный

С этим товаром покупают
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, коричневый, кожзам красныйНастоящее фото товара Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, коричневый, кожзам красный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 9908
3 240 ₽
8

Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, коричневый, кожзам красный

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, арш зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 55033
2 280 ₽
10

Стул Хит 25мм - золото, арш зеленый

Комплект Такер, 4 черных стулаНастоящее фото товара Комплект Такер, 4 черных стула, произведённого компанией ChiedoCover
от19 290
13

Комплект Такер, 4 черных стула

Стул Наполеон New, пластиковый, цветнойНастоящее фото товара Стул Наполеон New, пластиковый, цветной, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена
15

Стул Наполеон New, пластиковый, цветной

Стул Carol, терракотовыйНастоящее фото товара Стул Carol, терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
12 990
Оптовая цена
9

Стул Carol, терракотовый

В наличии 90 шт.
Стул прозрачный Isy AntishockНастоящее фото товара Стул прозрачный Isy Antishock, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена
13

Стул прозрачный Isy Antishock

В наличии 7 шт.
Другие товары из разделадругие
Настоящее фото товара Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
10 690
Оптовая цена
8

Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Луи Гост Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
12 490
Оптовая цена
11

Стул Луи Гост Синий, пластиковый

Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена
15

Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый

В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Наполеон Серебро, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена
10

Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый

В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул Лили Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
9

Стул Лили Дымчатый, пластиковый

Стул Лили Бежевый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Лили Бежевый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
14

Стул Лили Бежевый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 9908
3 240 ₽
8

Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный

Стул Bridell KilimНастоящее фото товара Стул Bridell Kilim, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена
9

Стул Bridell Kilim