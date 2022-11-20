Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота430 мм
- Ширина310 мм
- Глубина325 мм
- Вес2.7 кг
- Материал каркасабереза
Параметры упаковки
- Ширина упаковки320 мм
- Высота упаковки80 мм
- Глубина упаковки550 мм
- Объём упаковки0.01 м3
- Вес упаковки2.70 кг
Табурет Дежавю барный, черный
Табурет Лофт-11 барный с подножкой
Табурет Лофт-11 Н барный с подножкой
Табурет Лофт-11 М барный с подножкой
Табурет Лофт-11 НМ барный с подножкой
Табурет Лофт-12 барный с подножкой
Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой
Табурет Лофт-12 М барный с подножкой
Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкой
Табурет Лофт-11 барный
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Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
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