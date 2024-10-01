Характеристики товара
Описание
Круглая дубовая тарелка/поднос, обожжённая по технике Шоу-Суги-Бан.
Подходит для подачи горячих блюд, закусок, салатов, пиццы. Так называется техника обжига, зародившаяся в Японии и ставшая очень популярной на Западе.
Ø 30 мм
Материал: Дуб
Пропитка: Смесь пищевых масел и восков
Черный цвет: Обжиг
ДxШxВ: 210x210x20 мм
Вес: 800 г
Создадим с вашим фирменным логотипом
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина300 мм
- Ширина300 мм
- Высота20 мм
- Вес0,8 кг
- Материалдуб
- Цветчерный