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Тарелка Лорана, частичный обжиг - фото 1Тарелка Лорана, частичный обжиг - фото 2

Тарелка Лорана, частичный обжиг

Артикул: CH-058-164
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Круглая дубовая тарелка/поднос, обожжённая по технике Шоу-Суги-Бан.

Подходит для подачи горячих блюд, закусок, салатов, пиццы. Так называется техника обжига, зародившаяся в Японии и ставшая очень популярной на Западе.
Ø 30 мм
Материал: Дуб
Пропитка: Смесь пищевых масел и восков
Черный цвет: Обжиг
ДxШxВ: 210x210x20 мм
Вес: 800 г

Создадим с вашим фирменным логотипом

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина300 мм
  • Ширина300 мм
  • Высота20 мм
  • Вес0,8 кг
  • Материалдуб
  • Цветчерный

Отзывы

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