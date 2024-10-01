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Блюдо для подачи «Проотель», сталь нержавеющая, медь 0,5л - фото 1

Блюдо для подачи «Проотель», сталь нержавеющая, медь 0,5л

Артикул: CH-057-965
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота55 мм
  • Диаметр150 мм
  • Вес0.360 кг
  • Объем0.5 л
  • Материалмедь, нержавеющая сталь

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