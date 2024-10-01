Характеристики товара
Описание
Прямоугольная тарелка со скругленными углами выполнена вручную, рельеф боковых граней достигается за счёт сложной обработки инструментом, обжиг выгодно подчеркивает рельеф. Хорошо подходит для подачи салатов, закусок, ассорти, горячих и других блюд.
Материал: Дуб
Пропитка: Смесь пищевых масел и восков
ДxШxВ: 300x200x24 мм 450х300х24 мм
Вес: 800 г
Создадим с вашим фирменным логотипом
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина300 мм
- Ширина200 мм
- Высота24 мм
- Вес0,8 кг
- Материалдуб
- Цветкоричневый