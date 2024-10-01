18 690 ₽

Оптовая цена

Тележка для склада Campbell

6

9 490 ₽

Оптовая цена

Тележка для склада Butterfield

11

23 790 ₽

Оптовая цена

Тележка для гастроемкостей Carver

8

43 290 ₽

Оптовая цена

Тележка официантская для тарелок (4 секции)

5

14 190 ₽

Оптовая цена

Тележка официантская для подносов

7

25 690 ₽

Оптовая цена

Тележка официантская из нержавейки с полками из ламината

5

21 090 ₽

Оптовая цена

Тележка официантская из нержавейки с полками из ламината Red

7

17 190 ₽

Оптовая цена

Тележка официантская с полками из ламината Bauer

14

23 490 ₽

Оптовая цена

Тележка официантская из нержавейки с полками из ламината Green

7

108 000 ₽

Оптовая цена

Тележка фламбе Barret