Настоящее фото товара Тележка для стульев Самба, произведённого компанией ChiedoCover
Тележка для стульев Самба
9 оценок
8 890
Тележка для стульев Самба - фото 1Тележка для стульев Самба - фото 2Тележка для стульев Самба - фото 3Тележка для стульев Самба - фото 4
Тележка для стульев Самба

Артикул: CH-083-889
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина610 мм
  • Глубина1030 мм
  • Высота1387 мм
  • Вес7.8 кг
Все характеристики

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина1030 мм
  • Высота1387 мм
  • Вес7.8 кг
  • Материалметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

