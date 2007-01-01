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Тележка сервировочная Ameli, глянцевое серебро - фото 1Тележка сервировочная Ameli, глянцевое серебро - фото 2

Тележка сервировочная Ameli, глянцевое серебро

Артикул: CH-076-956
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стол сервировочный дизайнерский – это изделие, которое не только прекрасно впишется в любой интерьер, но и обладает высокой функциональностью. Состоящий из двух полок из закаленного стекла, столик обеспечивает достаточно места для хранения различных предметов. Кроме того, наличие колесиков делает его мобильным и удобным для перемещения по комнате.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота830 мм

Параметры упаковки

  • Вес упаковки17.88 кг
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Тележка сервировочная Ameli, глянцевое серебро
Тележка сервировочная Ameli, глянцевое серебро
60 990
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