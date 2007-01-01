Характеристики товара
Описание
Стол сервировочный дизайнерский – это изделие, которое не только прекрасно впишется в любой интерьер, но и обладает высокой функциональностью. Состоящий из двух полок из закаленного стекла, столик обеспечивает достаточно места для хранения различных предметов. Кроме того, наличие колесиков делает его мобильным и удобным для перемещения по комнате.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Глубина400 мм
- Высота830 мм
Параметры упаковки
- Вес упаковки17.88 кг
- Изделия стопируютсяНет