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Тележка Brave для муки - фото 1Тележка Brave для муки - фото 2

Тележка Brave для муки

Артикул: CH-067-095
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота850 мм
  • Вес15 кг

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