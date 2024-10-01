Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1200 мм
- Глубина600 мм
- Высота1600 мм
- Вес30 кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Тележка Amazing для багажа
Тележка Magnificent для багажа
Тележка Inspiring для багажа
Тележка Optimistic для багажа
Тележка Elegant для склада
Тележка Sturdy для склада
Тележка для склада Functional
Шкаф сетчатый металлический Organized
Тележка Tool для склада
Тележка Kind для перевозки стульев