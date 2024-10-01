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Терка 4-х сторонняя «Проотель», стальная - фото 1

Терка 4-х сторонняя «Проотель», стальная

Артикул: CH-058-818
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина90 мм
  • Глубина65 мм
  • Высота215 мм
  • Вес0.180 кг
  • Материалнержавеющая сталь

Отзывы

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