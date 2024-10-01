Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина90 мм
- Глубина65 мм
- Высота215 мм
- Вес0.180 кг
- Материалнержавеющая сталь
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Тарелочка для масла «Рио Блю»
Чашка бульонная «Акварель» Принц фарфор
Мензурка, стекло, прозрачное
Бокс для бенто, пластик
Линейка барная «Флагман - Русский Стандарт»
Чашка бульонная «Млечный путь», фарфор, фиолетовая
Сквизер для цитрусовых, сталь нержавеющая, 350мл
Нож для тонкой нарезки «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 410мм
Салатник «Трианон» стекло 0,5 л, белая
Подставка-камень для комплимента «Ро Дизайн Бай Эрбиси», белый