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Терка 4-х сторонняя сталь нержавеющая, пластик - фото 1

Терка 4-х сторонняя сталь нержавеющая, пластик

Артикул: CH-058-821
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина120 мм
  • Глубина120 мм
  • Высота250 мм
  • Вес0.240 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный

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